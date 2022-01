Spogliatoio già al corrente: Zidane sarà il nuovo allenatore

È Zinedine Zidane l’allenatore attualmente senza panchina più ambito. Nuovi rumors sul suo ritorno: l’indiscrezione di mercato e tutti i dettagli

Non solo i calciatori. Un calciomercato sempre attivo è quello degli allenatori: sono già stati tantissimi gli esoneri nel corso della stagione, in Serie A e non solo, e numerosi big sono ancora senza panchina in attesa di una chiamata.

Antonio Conte ha accettato la chiamata del Tottenham di Fabio Paratici, mentre tra i tecnici italiani sono ancora in attesa della giusta occasione Rino Gattuso e Andrea Pirlo dopo l’esonero da parte della Juventus. Sul panorama internazionale, invece, spicca il nome di Zinedine Zidane. Il francese è tra i nomi più ambiti dopo la fine della seconda avventura sulla panchina del Real Madrid. Sulle sue tracce, come noto, c’è sempre il Paris Saint-Germain: Pochettino ha la missione di trionfare in Champions League e in caso di flop sarà sollevato dall’incarico. L’argentino, inoltre, è già accostato al Manchester United per prendere il posto di Rangnick, nominato tecnico ad interim fino al termine della stagione. “Non sono un ragazzino. Sono concentrato solo sul calcio. Ho passato una vita da calciatore con i rumors, e ora lo stesso da allenatore. Nel calcio bisogna convivere con le voci. Ma siamo concentrati: vogliamo dare tutto per ottenere il miglior risultato possibile”, ha recentemente dichiarato l’ex Tottenham sul suo futuro. Ecco l’indiscrezione sulla panchina del PSG.

Calciomercato, Zidane il prossimo allenatore del PSG: l’indiscrezione

Pochettino aveva parlato così dei rumors sul Manchester United: “Io rispetto il PSG: quello che fa l’altro club non mi interessa. Non parlerò di niente perché tutto ciò che dico o non dico potrebbe essere utilizzato. Quando ero all’Espanyol dissi che avrei voluto conoscere Sir Alex. Se lo dicessi ora… Io comunque sono felice a Parigi: mi piace il club, mi piacciono i tifosi. È magnifico essere qui”. Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Marca’ José Félix Díaz, però, lo spogliatoio del PSG è già al corrente della scelta societaria: sarebbe stata già avanzata una proposta a Zidane che sarà il prossimo allenatore del Paris Saint-Germain. Staremo a vedere.