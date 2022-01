Tufano dopo Juve-Samp: “Serata speciale. Falcone ha carattere”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Felice Tufano, allenatore della Sampdoria, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus

Serata speciale nonostante la sconfitta per Felice Tufano, che ha guidato la Sampdoria dalla panchina in attesa dell’ufficialità di Giampaolo dopo l’esonero di D’Aversa.

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico blucerchiato dopo il pesante ko dell’Allianz Stadium contro la Juventus: “Ringrazio la società che mi ha dato la possibilità di vivere questa magnifica serata, domani torno dai miei ragazzi. Ringrazio tutti per la disponibilità che mi hanno dato. Abbiamo fatto il massimo, dopo la rete del 2-1 di Conti ho creduto di poterla pareggiare. Poi la maggiore qualità della Juventus è venuta fuori”.

DRAGUSIN – “E’ un profilo giovane, ha tutte le carte in regola per imporsi e fare bene a certi livelli. Deve fare ancora esperienza, crescere: ha un potenziale per ritagliarsi un ruolo importante in Serie A”.

FALCONE – “La deve vivere in maniera serena, l’errore ci sta e può capitare. Però nulla toglie a quello di buono che ha fatto nel resto della partita. Ha fatto delle parate importanti e ha reagito bene dopo l’errore su Cuadrado. Ha bisogno di continuità e la sta avendo: è forte caratterialmente e sta dimostrando tutto il suo valore”.

GIOVANI – “Sui giovani dovremo avere la forza di cambiare questo sistema, c’è poca pazienza. Abbiamo bisogno dei nostri ragazzi, servono a tutto il calcio italiano”.