Inter e Milan appaiate, Juventus quarta da sola | Classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 22esima giornata. Da Inter e Milan a Juventus, Napoli e Roma: la classifica senza Var

In attesa dei tre posticipi di oggi che vedranno impegnate anche Milan, Napoli e Fiorentina, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza.

Nella ventiduesima giornata di campionato ci sono stati quattro episodi, concentrati in due gare, che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione presa sul campo dopo l’On Field Review. Nel lunch match tra Sassuolo e Verona, l’arbitro Prontera prima annulla un gol ai gialloblu per la posizione di fuorigioco di Gunter, poi concede un rigore agli stessi scaligeri per il tocco di mano in area di Chiriches. Situazione quasi analoga nella sfida tra Roma e Cagliari, con Maggioni che nel primo caso cancella il calcio di rigore per i giallorossi perché il contatto tra Carboni e Zaniolo non è falloso, poi decreta un penalty sempre per i capitolini per il fallo di mano di Dalbert.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, ripetizione Udinese-Atalanta, Marino: “Attendiamo giustizia”

Serie A, terza giornata di ritorno: risultati e classifica senza Var

Sampdoria-Torino 1-2

Salernita-Lazio 0-3

Juventus-Udinese 2-0

Sassuolo-Verona 2-4

Venezia-Empoli 1-1

Roma-Cagliari 1-0

Atalanta-Inter 0-0

Bologna-Napoli oggi

Milan-Spezia oggi

Fiorentina-Genoa oggi

CLASSIFICA REALE: Inter* punti 50, Milan* 48, Napoli* 43, Atalanta* 42, Juventus 41, Roma 35, Lazio 35, Fiorentina** 32, Torino* 31, Verona 30, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna** 27, Udinese** 20, Sampdoria 20, Spezia* 19, Venezia* 18, Cagliari 16, Genoa* 12, Salernitana** 11.

*una partita in meno

**due partite in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Milan* punti 49, Inter* 49, Atalanta* 45, Juventus 40, Napoli* 39, Lazio 36, Roma 35, Torino* 31, Sassuolo 31, Empoli 30, Fiorentina** 29, Verona 28, Bologna** 25, Sampdoria 23, Udinese** 21, Spezia* 18, Venezia* 16, Cagliari 16, Genoa* 15, Salernitana** 11.

*una partita in meno

**due partite in meno