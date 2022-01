Calciomercato, altro esonero in Serie A: il comunicato UFFICIALE

Era nell’aria ma ora è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Roberto D’Aversa dalla panchina della Sampdoria

Salta un’altra panchina in Serie A. In questi giorni nell’occhio del ciclone c’è la Genova calcistica, che sta vivendo un momento importante di transizione tecnica e societaria. Dopo l’esonero di Shevchenko nel Genoa, infatti, arriva anche la decisione ufficiale in casa Sampdoria.

La sconfitta con il Torino, come vi abbiamo raccontato anche nel pomeriggio di ieri, è stata fatale per Roberto D’Aversa che è stato definitivamente esonerato. Già diverse settimane fa il mister nato a Stoccarda era davvero in bilico ma alla fine era riuscito a salvare la panchina. Sabato il ko interno contro il Torino subito in rimonta, poi le riflessioni del nuovo presidente Marco Lanna e oggi l’annuncio ufficiale dell’esonero di D’Aversa. La Sampdoria ha collezionato appena 20 punti in 22 partite, è al 15esimo posto ma con almeno una partita giocata in più rispetto a chi sta sotto (ad eccezione del Cagliari).

La situazione difficile ha convinto la dirigenza a cambiare, con l’ormai molto probabile ritorno di Marco Giampaolo in blucerchiato. Ecco il comunicato del club doriano: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club”.