DIRETTA Serie A, Sassuolo-Verona 0-2 | Secondo tempo – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e il Verona di Tudor in tempo reale

Il Verona è di scena sul campo del Sassuolo nel lunch match domenicale valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

I gialloblu di Tudor vogliono rialzarsi subito dopo la sconfitta casalinga contro la Salernitana per operare il sorpasso in classifica proprio sui neroverdi di Dionisi che, invece, puntano a dare seguito al roboante successo ottenuto in trasferta contro l’Empoli per restare nella parte destra della graduatoria. All’andata gli emiliani si imposero 3-2 sui veneti allora allenati da Di Francesco. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-VERONA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Muldur, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca. All. Dionisi

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 49, Milan* 48, Napoli* 43, Atalanta** 41, Juventus 41, Lazio 35, Fiorentina** 32, Roma* 32, Torino* 31, Sassuolo* 28, Empoli* 28, Bologna** 27, Hellas Verona* 27, Udinese** 20, Sampdoria 20, Spezia* 19, Venezia** 17, Cagliari* 16, Genoa* 12, Salernitana** 11.

* una partita in meno

** due partite in meno