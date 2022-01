I consigli al Fantacalcio per la ventiduesima giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla ventiduesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Supercoppa e Ottavi di finale di Coppa Italia, molte squadre di Serie A sono state impegnate in questi giorni, prima di rituffarsi in campionato. Domani si parte con Sampdoria-Torino alle ore 15.00 ma le attenzioni principali sono rivolte alla partita delle 20.45 tra la Juventus e l’Udinese. Domenica tocca alla Roma, contro il Cagliari, e all’Inter, contro il Venezia. Lunedì lo Spezia fa visita al Milan e il Napoli al Bologna

Fantacalcio, i consigli per la 22esima giornata

Sampdoria-Torino sabato ore 15

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Dragusin, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby, Askildsen; Gabbiadini, Caputo.

TORINO (3-4-2-1): Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria.

Hot: Gabbiadini è in grande forma, ok Brekalo

Not: Rincon ha sempre il cartellino facile

Sorpresa: Sanabria cerca il primo gol in trasferta

Salernitana-Lazio sabato ore 18

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gagliolo; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Jaroszynski; Djuric, Gondo.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

Hot: Kastanos è il fosforo della Salernitana. Immobile una garanzia

Not: Belec potrà subire diversi gol

Sorpresa: Attenzione ai calci da fermo di Cataldi

Juventus-Udinese sabato ore 20.45

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, McKennie; Dybala, Morata.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Benkovic; Soppy, Pussetto, Walace, Deulofeu, Udogie; Beto, Success.

Hot: Dybala cerca riscatto! Beto può pungere anche in trasferta

Not: Non ci sembra la partita di Success

Sorpresa: McKennie va sempre messo

Sassuolo-Verona domenica ore 12.30

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, M. Lopez; Muldur, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Hot: Scamacca è tornato col botto! Lazovic non vuole fermarsi più

Not: Depaoli non ci sta facendo impazzire

Sorpresa: Barak potrebbe tornare dal primo minuto

Venezia-Empoli domenica ore 15

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Fiamozzi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone.

Hot: Aramu e Pinamonti sono le due certezze

Not: Cutrone non ci convince

Sorpresa: Occhio ad Ampadu

ROMA-CAGLIARI domenica ore 18:00

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Veretout, Oliveira; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

Hot: Abraham ha il piede caldo. Sì a Pellegrini e Pavoletti

Not: Meglio evitare Kumbulla, non fidatevi del Cagliari

Sorpresa: Subito in campo e subito decisivo, crediamo in Oliveira

ATALANTA-INTER domenica ore 20:45

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Hot: Pasalic è un attaccante aggiunto! Promossi Bastoni e Lautaro

Not: de Roon può andare in affanno

Sorpresa: Attenzione ancora a Sanchez, ci ha preso gusto

BOLOGNA-NAPOLI lunedì ore 18:30

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Sansone; Arnautovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.

Hot: Hickey ci convince. Ruiz e Mertens da rilanciare

Not: Soumaoro da tener fuori

Sorpresa: Svanberg può stupire col suo calcio

MILAN-SPEZIA lunedì ore 18:30

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

SPEZIA (4-4-1-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Gyasi, Kiwior, Kovalenko, Bastoni; Verde; Nzola.

Hot: Ibra è fresco e pronto a timbrare il cartellino! Ovviamente Leao, ok Bastoni

Not: Ad Amian potrebbe girar la testa

Sorpresa: Bakayoko può regalare gioie inattese

FIORENTINA-GENOA lunedì ore 20:45

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Vlahovic, Gonzalez.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Ostigard, Bani, Vanheusden; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Rovella, Hefti; Caicedo, Destro.

Hot: Chiaramente Vlahovic! Ci piacciono anche Biraghi e il solito Destro

Not: Odriozola non sta facendo bene, turno di riposo per lui

Sorpresa: Rovella e Piatek possono stupire