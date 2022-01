Nani torna in Italia | UFFICIALE l’approdo al Venezia

Nani torna in Italia dopo l’esperienza negativa con la Lazio. L’esterno portoghese ha firmato col Venezia

Adesso è ufficiale: Nani torna in Italia. L’esterno portoghese, 35 anni compiuti lo scorso novembre e che in Serie A qualche anno fa ha già indossato la maglia della Lazio, è un nuovo giocatore del Venezia. Firmato un contratto di un anno e mezzo.

“Venezia FC comunica che in data odierna l’attaccante classe 1986 Nani ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club arancioneroverde fino al termine della stagione 2022/23 – recita la nota ufficiale del club lagunare – Nani – al secolo Luís Carlos Almeida da Cunha – è una delle ali più talentuose della sua generazione, famoso per i suoi dribbling e per i suoi gol spettacolari. In carriera ha collezionato trofei quali il Campionato Europeo UEFA 2016 con il Portogallo, la UEFA Champions League 2018 e quattro titoli di Premier League inglese (2007/08, 2008/09, 2010/11, 20012/13) con il Manchester United, ed infine tre Taça de Portugal (2006/07, 2014/15, 2018/19) e una Taça da Liga (2018/19) con lo Sporting CP”.

L’ultima esperienza di Nani è stata in Mls, con la maglia dell’Orlando City.