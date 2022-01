Calciomercato Inter, Sanchez cambia il futuro e i piani di Marotta

Il futuro di Alexis Sanchez può essersi trasformato negli ultimi giorni: a sorpresa ora lo scenario può completamente cambiare

Nel postpartita di Inter-Juventus, con la Supercoppa Italiana appena conquistata grazie a un suo gol nei secondi finali dei supplementari, era stato chiaro. Alexis Sanchez ha esultato per la vittoria, ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa col mondo del calcio e ha lanciato un messaggio alla società. “Sono ancora un numero uno, mi sento un leone in gabbia e più gioco più sono forte”, il senso ultimo delle sue parole.

A Simone Inzaghi qualche leggerissima stoccata l’ha lanciata, o comunque gli ha fatto capire in maniera molto poco velata di gradire un minutaggio maggiore. Fino ad ora i problemi del cileno sono stati solamente di natura fisica, a 33 anni compiuti da poco qualche noia può anche essere normale. Ma ora, effettivamente, Sanchez sembra esserseli messi alle spalle, si vede chiaramente la sua grande voglia di scendere in campo e decidere. E per questo la sensazione è che lui voglia farlo, all’Inter o – in extrema ratio – altrove. Ha un contratto che scade nel 2023, a giugno se le condizioni dovessero restare uguali ci sarà verosimilmente qualche ragionamento. O forse no.

Calciomercato Inter, Sanchez ora può restare: ecco le condizioni

I tre gol e l’assist messi a segno nelle ultime cinque partite, con tanto di rete decisiva per battere la Juventus e alzare la Supercoppa potrebbe aver cambiato i possibili scenari sul futuro. Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, l’Inter può rescindere il contratto pagando una penale ma a questo punto la dirigenza è chiamata a delle riflessioni, perché un Sanchez così può starci benissimo. Avanti in questo modo, il cileno può davvero conquistarsi un posto in nerazzurro anche per il prossimo anno.

Nonostante un ingaggio da 7 milioni che ovviamente è un ostacolo anche in ottica di un’eventuale cessione. Ma Sanchez ormai sembra aver scalato le gerarchie e scavalcato Correa come terza scelta. I titolari restano Dzeko e Lautaro Martinez, ma con una gestione diversa delle risorse e un Nino Maravilla prima opzione, Inzaghi può senza dubbio dare più minutaggio a Sanchez. Che quindi ha meno possibilità di sentirsi un leone in gabbia.