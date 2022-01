DIRETTA Coppa Italia, Milan-Genoa | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli ed il Genoa di Shevchenko in tempo reale

Il Milan riceve il Genoa in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In caso di parità al novantesimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Da un lato i rossoneri di Pioli, che entrano ora nella competizione, vogliono bissare il successo ottenuto in campionato (3-0) per non rischiare un’altra eliminazione precoce dopo quella in Champions League. Dall’altro i rossoblu di Shevchenko vogliono dare una svolta alla stagione ottenendo un risultato di prestigio dopo aver eliminato nell’ordine il Perugia e la Salernitana. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Lazio e Udinese. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘San Siro’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Genoa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli

GENOA (4-3-3): Semper; Hefti, Vanheusden, Ostigard, Vasquez; Portanova, Badelj, Melegoni; Yeboah, Caicedo, Ekuban. All. Shevchenko