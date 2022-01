Allegri ‘difende’ Dybala e Bonucci: “E’ mancata solo la coppa stasera”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri dopo il ko nella finale di Supercoppa a San Siro contro l’Inter

E’ ovviamente tanta la delusione in casa Juventus dopo la beffa nella finale di Supercoppa contro l’Inter.

Massimiliano Allegri analizza la prestazione dei bianconeri in conferenza stampa al termine del 120’ di San Siro: “Dispiace, prendiamo solo le cose positive da questa partita. Abbiamo avuto delle difficoltà ma abbiamo giocato una partita vera. L’atteggiamento di Dybala? E’ entrato bene, i cambi hanno dato un apporto positivo alla squadra. Ci sono tante note positive questa sera: l’unica negativa è aver perso la coppa a pochi secondi dalla fine”.

Infine sul nervosismo di Bonucci che non è potuto entrare in campo: “Non era nervoso e non è successo nulla. Doveva entrare per calciare il rigore ma la partita è finita prima”.