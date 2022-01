“Peggio di un film horror”: Inter-Juventus, bocciatura senza appello

Critica pesante dopo il primo tempo di Inter-Juventus: bocciatura senza appello per uno dei calciatori in campo

Non una partita qualunque. Inter-Juventus non per niente è il derby d’Italia. Se poi c’è un trofeo in paio come questa sera, allora il clima si fa ancora più rovente.

Di motivi per accendere le polemiche nel primo tempo della Supercoppa non ne sono mancati ma i tifosi, soprattutto quelli della Juventus, si sono sfogati per il rigore concesso all’Inter e trasformato da Lautaro Martinez. Non contro Doveri per il penalty concesso dopo quello non dato su Barella, ma contro De Sciglio, autore del fallo su Dzeko. Una ingenuità per utilizzare il commento meno pesante dei tifosi su Twitter. Il terzino si prende una valanga di critiche, alcune riferibili, altre meno. “L’uomo in più per gli avversari” scrive un utente riferendosi proprio a De Sciglio ed un altro dà una sentenza netta: “Peggio di un film horror”.

Una difesa De Sciglio-Rugani è peggio di un horror #InterJuve — Marti 🌙☀️🦁💜💜🇵🇸 (@oathkeepergirl) January 12, 2022

De Sciglio bomber — ;alc (@selshacmbludju) January 12, 2022

De Sciglio in ritardo era un omaggio a Trenitalia #jvtblive — Giulia (@fuoridisenno) January 12, 2022

Adesso De Sciglio deve fare come domenica e segnare #InterJuve — 🌈Andrea Nicoletti (@andysanguedolce) January 12, 2022

ma poi se sei in ritardo e sei in area, perché hai messo il piede, non poteva andare da nessuna parte e non poteva far nulla — De Sciglio 3-4 è finita (@Matt4oo) January 12, 2022

De Sciglio e la supercoppa, l’uomo in più per gli avversari — riccardo⚡️ (@manerwski) January 12, 2022

De Sciglio in Serie A nuovo mistero di Fatima. #InterJuventus #SupercoppaItaliana — Antonio Iervolino (@AntonioIervol10) January 12, 2022