Lutto in Turchia, Ahmet Calik è deceduto in un incidente stradale a 27 anni

Una tragedia immane ha colpito il calcio turco: Ahmet Calik è morto a 27 anni in un incidente stradale, aveva otto presenze con la Turchia

È una giornata terribile per il mondo del calcio, che perde uno dei suoi interpreti: il Konyaspor ha informato tramite una nota ufficiale della scomparsa di un suo calciatore.

Si tratta di Ahmet Calik, che in carriera ha vestito anche la maglia del Galatasaray. Il difensore turco è morto in un incidente stradale all’età di 27 anni. Era nel pieno della carriera e poteva vantare anche otto presenze con la maglia della Turchia. Il club turco ha dato l’annuncio in questo modo: “Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro calciatore Ahmet Calik, che ha conquistato l’amore dei nostri tifosi dal primo giorno in cui è venuto al nostro Konyaspor”. Terminando, poi, con un messaggio per la famiglia. “Condoglianze a tutti noi, in particolare alla famiglia del nostro Ahmet Calik”.