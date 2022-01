Covid, bollettino 11 gennaio: 220.532 nuovi casi, 294 i morti

I dati del Ministero della Salute sul Covid relativi a martedì 11 gennaio 2022: sono 220.532 positivi, 294 morti

Il bollettino del Ministero della Salute sul Covid di oggi, martedì 11 gennaio 2022, evidenzia 220.532 positivi al coronavirus a fronte di 1.375.514 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia.

Con questi numeri il tasso di positività è al 16%. I decessi sono 294. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, in aumento di 71 unità rispetto a ieri con 185 ingressi giornalieri. Nei reparti ordinari, invece, i ricoverati sono 17.067, in crescita di 727 unità rispetto all’ultima rivelazione. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 90.456, mentre gli attualmente positivi crescono di 129.542 unità raggiungendo i 2.134.139.