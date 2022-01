DIRETTA Serie A, Roma-Juventus | Segui la cronaca LIVE

Sfida importantissima in ottica Champions League quella valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A tra Roma e Juventus

La partita tra la Roma e la Juventus, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, vale un pezzetto di Champions League per le due squadre per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto occupato dall’Atalanta.

I giallorossi di José Mourinho arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta esterna contro il Milan di Stefano Pioli nella sfida dell’Epifania e sono adesso distanti tre punti dagli avversari di giornata. Di contro, i bianconeri di Massimiliano Allegri sono reduci dal pareggio tra le mura amiche contro il Napoli di Luciano Spalletti, una partita condita da mille polemiche alla vigilia. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-JUVENTUS

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Cristante, Smalling; Maitland-Niles, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Felix, Abraham. All. Mourinho

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Rugani, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Locatelli; McKennie, Dybala, Chiesa; Kean. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 48 punti, Inter** 46, Napoli 43*, Atalanta 41, Juventus 35, Fiorentina** 32, Roma 32, Lazio 32, Empoli 28, Sassuolo* 28, Bologna** 27, Verona 27, Torino** 25, Udinese 20, Sampdoria 20*, Venezia 17, Spezia 16, Cagliari 13, Genoa 12, Salernitana*** 8.

* una partita in più

** due partite in meno

*** tre partite in meno