DIRETTA Serie A, Inter-Lazio | Segui la cronaca LIVE

Si chiude la domenica della ventunesima giornata del campionato di Serie A con la super sfida tra l’Inter capolista dell’ex Inzaghi e la Lazio di Sarri

La capolista Inter del grande ex Simone Inzaghi ospita la Lazio, per la ventunesima giornata di Serie A, e chiude la domenica del campionato italiano.

I nerazzurri, che non hanno disputato il turno dell’Epifania contro il Bologna causa Covid-19, tornano in campo per allungare nuovamente le distanze dai ‘cugini’ del Milan di Stefano Pioli. Di contro, i biancocelesti di Maurizio Sarri sono reduci dal rocambolesco pareggio casalingo per 3-3 ottenuto contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli nella giornata precedente. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Martinez. All. S. Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: