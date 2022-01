Diretta Genoa-Spezia | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale il derby ligure Genoa-Spezia, in programma per la seconda giornata di ritorno di Serie A

Scontro salvezza oggi a Marassi, dove alle 18.30 è previsto il fischio d’inizio del derby ligure Genoa-Spezia. Pienamente invischiate nella lotta per non retrocedere, le due squadre hanno un vitale bisogno di tre punti per mantenere in vita le speranze salvezza.

Reduce da due preziosi pareggi contro Atalanta e Sassuolo, la squadra allenata da Shevchenko insegue la prima vittoria in campionato sotto la guida dell’allenatore ucraino. La squadra rossoblu è stata tra le più attive in sede di calciomercato e ora è chiamata a rispondere sul campo per ridurre le distanze dal quartultimo posto e superare momentaneamente in classifica il Cagliari, che scenderà in campo martedì contro il Bologna. La sconfitta interna contro il Verona ha, invece, rimesso seriamente in bilico la posizione di Thiago Motta, che deve giocarsi il proprio futuro con l’ombra di Maran dietro le spalle. All’andata la gara finì sull’1-1. Un risultato che, se replicato, servirebbe a poco a tutte e due le squadre. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Genoa-Spezia

GENOA (3-5-2): Sirigu; Ostigard, Bani, Vasquez; Cambiaso, Sturaro, Badelj, Melegoni, Fares; Ekuban, Destro. All. Shevchenko.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Bastoni; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj. All. Thiago Motta.

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 48 punti, Inter** 46, Napoli 43*, Atalanta 41, Juventus 35, Fiorentina** 32, Roma 32, Lazio 32, Empoli 28, Sassuolo* 28, Bologna** 27, Verona 27, Torino** 25, Udinese 20, Sampdoria 20*, Venezia 17, Spezia 16, Cagliari 13, Genoa 12, Salernitana*** 8.

* una partita in più

** due partite in meno

*** tre partite in meno