Serie A, Empoli-Sassuolo 1-5: la cronaca della partita

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Andreazzoli e il Sassuolo di Dionisi in tempo reale

L’Empoli e il Sassuolo si affrontano nel lunch match domenicale valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

Entrambe sono reduci da un pareggio nelle gare dell’Epifania: gli azzurri di Andreazzoli, beffati oltre il novantesimo dalla Lazio, vogliono rifarsi e centrare la prima vittoria del nuovo anno. Mentre i neroverdi di Dionisi puntano a vendicare la sconfitta (1-2) dell’andata in casa per agganciare in classifica proprio i toscani. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Castellani’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco. All. Andreazzoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel. All. Dionisi

CLASSIFICA: Milan* 48 punti, Inter** 46, Napoli 40, Atalanta** 38, Juventus 35, Fiorentina** 32, Roma 32, Lazio 32, Empoli 28, Bologna** 27, Verona 27, Torino** 25, Sassuolo** 25, Udinese*** 20, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 16, Cagliari 13, Genoa 12, Salernitana*** 8.

*una partita in più

**due partita in meno

***tre partite in meno