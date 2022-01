Juventus-Napoli ancora a rischio rinvio: “Il regolamento vale da domani!”

Caos per Juventus-Napoli, è ancora giallo sulla effettiva disputa del match: arriva la dichiarazione che ‘frena’ il nuovo regolamento

Situazione caotica per quanto concerne Juventus-Napoli. Gli azzurri sono partiti per Torino, diversamente da altre squadre bloccate dalle Asl, ma il focolaio presente nel gruppo azzurro continua di ora in ora a rivelare nuovi positivi.

Si attende l’ultimo giro per capire quanti giocatori potranno effettivamente scendere in campo in una rosa dei partenopei già ridotta all’osso, con il caso dei vari Lobotka, Rrahmani e Zielinski ‘bloccati dalla Asl Napoli 2 quando erano già partiti per Torino. Il nuovo regolamento emesso dalla Lega Serie A sembrerebbe inoltre obbligare i partenopei a scendere in campo anche con diversi Primavera tra le proprie fila.

Juventus-Napoli, il parere dell’avvocato: “Giocatori in campo da positivi? Solo sanzioni amministrative”

A fare chiarezza prova l’avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, che in passato ha più volte rappresentato gli azzurri e che in queste ore si sta occupando della situazione relativa a diverse squadre fermate, tra cui la Salernitana ma non solo. A ‘Radio Punto Nuovo’ ha spiegato: “Per la Salernitana ho già presentato ricorso al Giudice Sportivo. Non essendo stato disposto il rinvio per Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino, occorrerà presentare il ricorso, così come faranno Bologna e Udinese, per ottenere la disputa delle rispettive partite. Il nuovo regolamento? Non è applicabile già da oggi, varrà da domani, dunque non è applicabile per Juventus-Napoli. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Giocatori in campo con l’obbligo di quarantena? Se verranno adottati provvedimenti a carico dei giocatori che scenderanno in campo non saranno a livello sportivo, ma a livello amministrativo. A partire da domani, poi, il nuovo regolamento farà storia a sé, i Giudici Sportivi sono autonomi e decidono in totale indipendenza”.