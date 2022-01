Juventus-Napoli: pagelle e tabellino del match dell’Allianz Stadium valevole per la 20° giornata del campionato di Serie. Chiesa risponde a Mertens

Il Napoli scappa con Mertens dopo un ottimo primo tempo ma viene ripreso dopo l’intervallo dallo scatenato Chiesa, subito decisivo dopo il rientro dall’infortunio.

Morata a differenza del compagno di squadra non punge nell’attacco della Juventus, malissimo Alex Sandro e Rabiot. Politano e Zielinski danno fastidio ai bianconeri, Ghoulam soffre Chiesa. Allegri perde l’occasione di accorciare il distacco in classifica dai partenopei in chiave Champions.

Le pagelle di Juventus-Napoli: de Ligt solido, Ghoulam soffre

JUVENTUS

Szczesny 6,5 – Beffato da Mertens sul vantaggio del Napoli. Risponde presente sul destro dalla distanza di Zielinski e nella ripresa sempre sullo scatenato belga.

Cuadrado 5,5 – Fa un po’ di confusione, non galoppa come potrebbe sulla destra. Bada soprattutto a non lasciare troppo campo ad Insigne.

De Ligt 6,5 – Tiene a galla la retroguardia bianconera nella prima frazione. Solido e puntuale nelle chiusure.

Rugani 6 – Distratto sul gol di Mertens, in compartecipazione con Alex Sandro. Decisamente meglio nel secondo tempo.

Alex Sandro 4,5 – Dorme su Politano e facilità la zampata vincente di Mertens. Ancora una prestazione deludente: fischi sonori all’uscita dal campo (74′ De Sciglio 6 – Dà freschezza sulla corsia mancina).

McKennie 6 – Sbaglia un gol praticamente fatto all’inizio. Alza i giri del motore dopo l’intervallo.

Locatelli 5,5 – Più macchinoso e impreciso del solito. Serata difficile in cabina di regia.

Rabiot 4,5 – Perde sempre troppi palloni, marca visita anche negli inserimenti. Allegri si aspetta ben altro da lui, ma non arrivano segnali incoraggianti… (66′ Bentancur 6 – In campo per dare solidità in mezzo).

Bernardeschi 6,5 – Nel vivo del gioco, anche quando cambia fascia. Crea superiorità numerica: esce stremato tra gli applausi (66′ Dybala 6 – Accende subito la Juve con un paio di giocate d’alta scuola).

Morata 5 – Vorrei ma non posso per l’uomo mercato dell’attacco bianconero. Nulla da dire per abnegazione e impegno, però negli ultimi sedici non centra mai la porta. Non punge e la Juve ne risente in fase realizzativa (74′ Kean 5,5 – Non incide e spreca una buona chance nel recupero).

Chiesa 7 – Fin dal principio il più pericoloso della ‘Vecchia Signora’. Fa male quando strappa palla al piede, anche se alle volte è troppo testardo nella giocata individuale. Si prende con rabbia il gol del pareggio: rientro fondamentale nello scacchiere di Allegri (81′ Kulusevski sv).

All. Allegri 5,5 – Juve bocciata nella prima frazione e che risale la china nel secondo tempo, trascinata dall’indemoniato Chiesa. Evita un ko doloroso, anche se alla vigilia sperava in un risultato diverso per continuare a scalare la classifica e accorciare sul Napoli. Squadra ancora incompiuta.

NAPOLI

Ospina 5,5 – Si distende con un pizzico di ritardo sul sinistro sporco (ma vincente) di Chiesa.

Di Lorenzo 6 – Chiesa è un brutto cliente ma tiene botta nel primo tempo. Fa il suo come al solito.

Rrhamani 6 – Morata gioca spesso di spalle e gli facilita il compito. Sfrutta il fisico nel gioco aereo.

Juan Jesus 6 – Non si distrae, attento in marcatura sugli attaccanti di casa.

Ghoulam 5,5 – Soffre i guizzi di Bernardeschi quando viene puntato. Nella ripresa in difficoltà anche su Chiesa.

Demme 6 – Semplice e ordinato davanti la difesa.

Lobotka 6 – Macina chilometri e dà sostanza al centrocampo. Sfortunato nella deviazione sulla rete di Chiesa.

Politano 6,5 – Un peperino sulla trequarti, propizia il vantaggio di Mertens (76 Elmas sv).

Zielinski 6,5 – Un po’ nascosto all’inizio, esce alla distanza grazie alla sua qualità. Impegna Szczesny con un missile da fuori.

Insigne 6 – L’ultima contro la Juve con la maglia del Napoli. Punto di riferimento delle azioni offensive, innesca l’1-0 di Mertens. Si spegne però con il passare dei minuti.

Mertens 7 – Ancora indigesto alla Juventus. Fiammata che fa male ai bianconeri, buca Szczesny e de Ligt con un gol dei suoi. Piede caldissimo, impegna ancora il portiere polacco nella ripresa (88′ Petagna sv).

All. Spalletti (in panchina Domenichini) 6,5 – Un Napoli decimato fa la partita nel primo tempo e mette alle corde la Juve. I partenopei calano nella ripresa ma conquistano un punto prezioso vista la situazione d’emergenza, tenendo a distanza i rivali bianconeri in classifica.

Sozza 5,5 – Qualche dubbio sul braccio di Mertens in area, con la Juventus a protestare per la massima punizione. Sul resto della partita non ci sono macchie particolari.

TABELLINO

JUVENTUS-NAPOLI 1-1

24′ Mertens (N); 54′ Chiesa

Juventus 4-3-3: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro (74′ De Sciglio); McKennie, Locatelli, Rabiot (66′ Bentancur); Bernardeschi (66′ Dybala), Morata (74′ Kean), Chiesa (81′ Kulusevski). A disposizione: Perin, Senko, Arthur. Allenatore: Allegri

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka (92′ Zanoli); Politano (76′ Elmas), Zielinski, Insigne; Mertens (88′ Petagna). A disposizione: Marfella, Idasiak, Costanzo, Spedalieri, Vergara. Allenatore: Spalletti (in panchina Domenichini).

Arbitro: Sozza (sez. Seregno)

VAR: Irrati

Ammoniti: Alex Sandro (J), Demme (N)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 5′; spettatori 18.996 per un incasso di 1.594.117 euro