Scintille Cuadrado-Chiesa | Marelli: “Manca un rigore alla Juventus”

Litigio in campo tra Cuadrado e Federico Chiesa, Marelli interviene sul primo tempo contro il Napoli: “C’era un rigore per la Juventus”

I bianconeri si sono resi protagonisti di un brutto primo tempo contro i partenopei, incerottati e senza Luciano Spalletti in panchina: scintille in campo tra compagni di squadra.

Nervi tesi tra Federico Chiesa e Juan Cuadrado nella prima frazione di gara: l’esterno colombiano ha rimproverato in maniera veemente l’ex Fiorentina per aver gestito male un contropiede. Al termine dei primi 45′, poi, Luca Marelli ai microfoni di ‘DAZN’ ha evidenziato come alla Juventus manchi un rigore per un tocco di mano da parte di Dries Mertens. L’attaccante “lascia il braccio destro molto aperto, tende a richiederlo e prende la palla con il braccio. La sensazione è che questo sia calcio di rigore”. Il belga, autore del gol, ha tenuto in maniera colpevolmente larga il braccio in occasione di una punizione proprio di Cuadrado.