DIRETTA Serie A, Sassuolo-Genoa | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e il Genoa di Shevchenko in tempo reale

Il Genoa fa visita al Sassuolo in una gara molto delicata valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Da un lato i rossoblu vanno a caccia della prima vittoria sotto la gestione Shevchenko per provare a risollevarsi in classifica ed evitare la retrocessione in Serie B. Dall’altro i neroverdi di Dionisi vogliono dare una soddisfazione ai propri tifosi dopo aver chiuso il 2021 con una sonora sconfitta interna con il Bologna. All’andata finì 2-2. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Harroui; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Ghiglione, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Shevchenko

CLASSIFICA: