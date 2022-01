Diretta Sampdoria-Cagliari | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sampdoria-Cagliari, una delle sei gare superstiti della prima giornata del girone di ritorno di Serie A

In piena emergenza Covid, sarà Sampdoria-Cagliari ad aprire la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Uno scontro salvezza che mette di fronte due squadre divise da ben 10 punti in classifica.

Una sfida molto delicata per i sardi che non vincono in Serie A proprio dalla partita d’andata, vinta per 3-1. Walter Mazzarri spera di replicare il successo di ottobre, ma di fronte si troverà una squadra rinvigorita dalle ultime prestazioni in campionato, che hanno regalato ai ragazzi di D’Aversa anche un prestigioso pareggio in casa della Roma. Un’impresa non certo facile, resa ancor più complicata dalla tradizione, che non vede vincere i sardi a Genova dall’ottobre del 2012. Calciomercato.it seguirà la sfida di Marassi in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Sampdoria-Cagliari

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Chabot, Murru; Bereszynski, Ekdal, Thorsby, Candreva; Caputo, Gabbiadini. All. D’Aversa

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare, Carboni; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 46, Milan 42, Napoli 39, Atalanta 38, Juventus 34, Roma 32, Fiorentina 32, Lazio 31, Empoli 27, Bologna 27, Torino 25, Verona 24, Sassuolo 24, Udinese* 20, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 16, Genoa 11, Cagliari 10, Salernitana* 8. *una partita in meno