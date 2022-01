DIRETTA Serie A, Milan-Roma | Segui la cronaca LIVE

Per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, il Milan di Stefano Pioli ospita la Roma di José Mourinho

In una giornata falcidiata dai rinvii causati da tanti calciatori indisponibili a causa del coronavirus, per il ventesimo turno del campionato di Serie A scendono in campo il Milan e la Roma.

I padroni di casa, guidati in panchina da Stefano Pioli, si presentano in formazione rimaneggiata, visti i tanti positivi al Covid-19 presenti in rosa, ma puntano al risultato pieno per avvicinare, almeno momentaneamente, l’Inter capolista di Simone Inzaghi. Di contro, i giallorossi di José Mourinho, hanno tutta l’intenzione di sgambettare i rossoneri a domicilio per continuare la rincorsa alla zona Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-ROMA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 46, Milan 42, Napoli 39, Atalanta 38, Juventus 34, Roma 32, Fiorentina 32, Lazio** 32, Empoli** 28, Bologna 27, Verona** 27, Torino 25, Sassuolo** 25, Udinese* 20, Sampdoria** 20, Venezia 17, Spezia** 16, Cagliari** 13, Genoa** 12, Salernitana* 8.

*una partita in meno

** una partita in più