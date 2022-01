Coronavirus, bollettino 5 gennaio: 189109 nuovi casi, 231 decessi

Diramato dal Ministero della Salute il bollettino sul coronavirus di oggi 5 gennaio 2022: 189109 nuovi casi, 231 i decessi

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus in Italia di oggi mercoledì 5 gennaio 2022. Nelle ultime 24 ore nel nostro paese sono stati riscontrati 189109 – record da inizio pandemia – nuovi casi di positività, a fronte dei 170844 di ieri. I decessi, invece, sono 231 (ieri 259) e il totale è di 138276 vittime da febbraio 2020.

Le persone che hanno contratto il virus in Italia – compresi guariti e morti – salgono a 6756035. Quelle attualmente positive sono 1421117, mentre i guariti 5196642 (oggi 33037). Il tasso di positività si attesta al 17,3%. In aumento i ricoveri ordinari (+452) e anche quelli in terapia intensiva (+36). Il totale dei ricoversati sale a 13364, mentre il numero complessivo in terapia intensiva è 1428.