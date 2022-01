I consigli al Fantacalcio per la ventesima giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla ventesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Ritorna il campionato di Serie A con il primo turno del 2022 e anche il primo del girone di ritorno. Dopo il dominio dell’Inter in quello di andata, saranno proprio i nerazzurri a riaprire le danze in casa del Bologna.

Occhio però ai tanti big match di giornata: il Milan ospita la Roma mentre il Napoli sarà ospite della Juventus di Massimiliano Allegri.

Fantacalcio, i consigli per la 20esima giornata

Bologna-Inter giovedì ore 12.30

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Dijks; Orsolini, Vignato; Arnautovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro.

Hot: Arnautovic cerca il graffio dell’ex. Sanchez sta impressionando

Not: Vidal può andare in difficoltà

Sorpresa: Svanberg si esalta nei big match

Sampdoria-Cagliari giovedì ore 12.30

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Dragusin, Yoshida, Murru; Candreva, Ekdal, Ferrari, Gabbiadini; Quagliarella, Caputo.

CAGLIARI 4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti.

Hot: Gabbiadini è in uno stato di forma celestiale. Per Pavoletti c’è aria di derby

Not: Carboni non è un giocatore da bonus

Sorpresa: Murru può essere l’ex che graffia

Lazio-Empoli giovedì ore 14.30

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Parisi, Tonelli, Luperto, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

Hot: Pedro e Bajrami stanno facendo molto bene

Not: Luperto non ci convince

Sorpresa: Strakosha sta crescendo, potete dargli una chance

Spezia-Verona giovedì ore 14.30

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Agudelo, Antiste.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Casale, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Caprari; Lasagna, Simeone.

Hot: Bastoni e Lazovic sono gli esterni giusti!

Not: Kiwior riceve troppi cartellini

Sorpresa: Caprari va sempre schierato

Atalanta-Torino giovedì ore 16.30

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina; Muriel.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.

Hot: Su Muriel bisogna sempre puntare! Pobega sta brillando

Not: Djidji rischia spesso di fare l’errore fatale

Sorpresa: Pessina è a caccia di bonus.

Sassuolo-Genoa giovedì ore 16.30

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Harroui; Berardi, Scamacca, Raspadori.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Ghiglione, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro.

Hot: Scamacca vuole continuare a mettersi in mostra. Sì a Frattesi e Destro

Not: Toljan continua a non convincerci in pieno

Sorpresa: Cambiaso vuole aprire l’anno stupendo ancora

Milan-Roma giovedì ore 18.30

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham.

Hot: Ibra non si discute! Rilanciate Pellegrini, Abraham e Leao

Not: Mancini sta continuando a deludere

Sorpresa: Brahim Diaz è dato in crescita. E’ pronto a tornare!

Salernitana-Venezia giovedì ore 18.30

SALERNITANA (3-5-1-1): Fiorillo; Bogdan, Gyomber, Gagliolo; Delli Carri, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribéry; Simy.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

Hot: Ribery si può salvare. Ci piacciono Aramu e Busio

Not: Bogdan meglio lasciarlo fuori

Sorpresa: Djuric sa come risolvere le partite complicate

Fiorentina-Udinese giovedì ore 20.45

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

Hot: Vlahovic sempre e comunque! Deulofeu e Biraghi si possono schierare

Not: Walace non è certo un uomo fantacalcio

Sorpresa: Milenkovic nelle ultime partite ci è andato vicino, è tempo di tornare al gol

Juventus-Napoli giovedì ore 20.45

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Hot: Morata vuole dimostrare quanto vale! Bernardeschi e Mertens da mettere

Not: Ghoulam è un rischio troppo alto da correre. Pensate ad altro

Sorpresa: Cuadrado può far la differenza e regalare bonus