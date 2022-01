VIDEO CMIT TV | Speciale Mercato: SEGUI LA DIRETTA SU TWITCH

Appuntamento su CMIT TV: alle 15 nuovo speciale di calciomercato, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV: a partire dalle ore 15.00 saremo in diretta come sempre sul canale Twitch di Calciomercato.it per approfondire le ultime novità di mercato, dall’Inter alla Juventus passando per il Milan verso la ripresa del campionato di Serie A.

Conduce Fabio Tarantino che sarà affiancato da Giorgio Musso. Gli ospiti di giornata sono Pier Luigi Giganti da Londra e Fabiana Della Valle de ‘La Gazzetta dello Sport’, Max Cristina di ‘Sportmediaset’ e fondatore di ‘mlssocceritalia.com’. Infine, sarà con noi anche lo scrittore Maurizio De Giovanni.