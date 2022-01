Calciomercato, il bomber ritorna in Serie A | C’è l’accordo

Calciomercato, la sessione di gennaio si apre subito con movimenti importanti: un attaccante può tornare in Serie A, le ultime

Si apre il calciomercato invernale, con tutte le squadre che, in Serie A e all’estero, cercano rinforzi importanti per la seconda parte della stagione. Una sessione di trasferimenti dove, almeno in Italia, sarà difficile vedere operazioni particolarmente onerose, ma non per questo non ci saranno affari interessanti.

Particolarmente intriganti i movimenti che potrebbero esserci soprattutto in attacco, con diverse squadre alla ricerca di un bomber per i rispettivi obiettivi. In Italia, stando alle ultime notizie, potrebbe esserci un grande ritorno, una operazione suggestiva che sarebbe molto significativa per gli equilibri della classifica.

Genoa, per la salvezza sogno Piatek: accelerazione per il ritorno, le cifre dell’operazione

Il ritorno in questione sarebbe quello di Piatek. L’attaccante polacco, che tre stagioni fa aveva disputato sei mesi di grandissimo profilo al Genoa, potrebbe tornare in rossoblù, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’. I liguri devono necessariamente rinforzare la prima linea, che nelle ultime settimane ha avuto grandissime difficoltà ad andare in gol, e il ritorno del polacco potrebbe aiutare la squadra di Shevchenko. Il Genoa avrebbe già trovato un’intesa con l’Hertha Berlino per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro, ma l’operazione per concretizzarsi ha bisogno di un ulteriore tassello. Piatek infatti starebbe ancora riflettendo sull’opportunità di tornare a Genova.