Bologna-Inter, UFFICIALE: positivo al Covid-19 | Salta il match

Continuano ad arrivare comunicazioni sui positivi al Covid-19 in Serie A: nuova ufficialità, salta Bologna-Inter

Non c’è tregua anche in questo primo giorno di 2022, il Coronavirus sta colpendo forte il campionato italiano: nuovo positivo in Serie A.

Dopo i casi annunciati dall’Inter nella giornata di ieri, oggi tocca al Bologna: “In seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”. L’esterno gallese, quindi, non riuscirà ad esserci per la sfida contro i nerazzurri in programma per la prossima giornata di campionato: tra Inzaghi e Mihajlovic l’emergenza è comune.