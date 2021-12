Addio al Chelsea a fine stagione | Principio di accordo e firma vicina

Il Chelsea si appresta a salutare un altro protagonista a fine stagione: raggiunto un principio di accordo, la firma si avvicina

I campioni d’Europa in carica si trovano in una posizione particolare, a livello di mercato: diversi giocatori del Chelsea, infatti, hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Molte sono le squadre interessate ai possibili parametri zero dei ‘Blues’, comprese le italiane. In un periodo di ristrettezza economica come quello in cui versa attualmente la Serie A, mettere le mani su dei giocatori importanti senza dover spendere per il cartellino rappresenta un’occasione troppo ghiotta. Uno dei possibili parametri zero del Chelsea, però, potrebbe volare in Spagna.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, infatti, il Barcellona avrebbe trovato un principio di accordo con Cesar Azpilicueta in vista della prossima stagione. L’esterno spagnolo, al Chelsea dal 2012 e capitano del club londinese, potrebbe aprire un nuovo capitolo della propria carriera in blaugrana. Addio Tuchel, bentrovato Xavi.