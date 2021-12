Coronavirus, il bollettino del 27 dicembre: 30.810 positivi, 142 morti

I dati sul coronavirus nel bollettino del 27 dicembre 2021: sono 30.810 i nuovi casi, 142 i morti, in aumento i ricoveri

Il Ministero della Salute ha diramato i dati relativi al coronavirus contenuti nel bollettino del 27 dicembre 2021. I nuovi casi in Italia sono 30.810, i decessi 142 per un totale che sale a 136.753 vittime. I tamponi, molecolari e antigenici, effettuati sono 343.968 per un tasso di positività dell’8,9%, in calo rispetto all”11,5% di ieri.

Le persone guarite sono 9.992 per un totale di 5.003.855. Nonostante ciò in aumento i ricoverati: quelli nei reparti ordinari Covid sono 9.723, in aumento di 503 unità rispetto a ieri; quelli in terapia intensiva sono 1.126 con 100 ingressi giornalieri e un saldo di +37.