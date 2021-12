Italia, Mancini lancia il monito: “Dobbiamo fare ancora di più”

Il ct della Nazionale Roberto Mancini racconta lo splendido 2021 con la vittoria dell’Europeo, ma guarda al futuro: il messaggio agli azzurri

Il 2021 che va a concludersi è stato un anno senza dubbio di grandi emozioni per l’Italia sportiva. Grandi soddisfazioni, a cominciare dalla vittoria della Nazionale a Euro 2020, per poi raccogliere il record di medaglie alle Olimpiadi di Tokyo, e molto altro ancora.

La grande cavalcata degli azzurri all’Europeo è stata ripercorsa dal Ct Roberto Mancini a ‘Sky Sport’, nello speciale ‘Euro 2020 – The final week’. Una lunga intervista in cui si marchia a fuoco nella memoria ciò che è stato, guardando però anche, inevitabilmente, al futuro e a una qualificazione ai Mondiali 2022 ancora da raggiungere ma che va centrata ad ogni costo.

Italia, Mancini suona la carica: “Mettiamo alle spalle l’Europeo, dobbiamo essere ancora più forti”

Ecco il racconto di Mancini: “Sapevamo di poter far bene sin dal ritiro di Coverciano, si è creato un bell’ambiente – ha spiegato – Abbiamo preparato le gare con molta tranquillità. Ci credevo perché sapevamo di venire da una lunga serie di gare giocate bene, in cui non avevamo subito il gioco da nessuna nazionale. L’esordio a Roma è stato fondamentale, abbiamo avvertito la spinta di tutta la nazione. Finire il girone al primo posto ha aiutato molto per darci consapevolezza. Non potendo uscire dalla bolla, cercavamo di staccare e metterci un po’ in libertà attraverso le cene, in cui ci distraevamo molto. Nella fase a eliminazione diretta è stato tutto un po’ più difficile, ma la vittoria con l’Austria è stata una liberazione. Con la Spagna, sapevamo sarebbe stata durissima, è stata probabilmente la partita più complicata. In finale con l’Inghilterra, superata la tensione iniziale, avremmo probabilmente potuto vincere anche prima dei rigori. Avrei voluto evitarli, ma i ragazzi erano molto tranquilli. La vittoria è stata un evento straordinario, ma ora dobbiamo mettercela alle spalle. Dobbiamo rimboccarci le maniche e fare un grande lavoro a marzo, siamo una squadra che può dare ancora tanto e ci sono giocatori che possono diventare anche più forti di quanto fatto vedere all’Europeo”.