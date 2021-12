Totocalcio, la schedina cambia volto | Le nuove formule dal 2022

Grandi novità in serbo per il Totocalcio, ecco come cambia la schedina a partire dal 2022: nuove formule di gioco

Passano gli anni, ma il Totocalcio continua a far parte delle nostre vite. Lo storico gioco di scommesse sui risultati delle partite, nel tempo, è stato quasi soffocato dall’esplosione e liberalizzazione del betting sportivo. Ma da gennaio 2022 entreranno in vigore nuove formule per tentare di rivitalizzarlo.

La ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola spiega come si potranno giocare le nuove schedine. Finiranno in soffitta Totogol, Il9 e Big Match. Rimane invariata la caccia al famigerato ’13’, ma con delle modifiche rivoluzionarie. Le gare per il palinsesto di scommessa saranno divise in due tranche: otto partite ‘obbligatorie’ e altre ‘opzionali’, da un minimo di sette a un massimo di dodici. Ci saranno categorie di vincita aggiuntive oltre al ’13’, che potrà essere conseguito con le otto gare obbligatorie più cinque opzionali. Ci saranno altre cinque possibilità di vincita: su tre partite (due obbligatorie più una a scelta), su cinque (3+2), su sette (4+3), su nove (6+3) e su undici (7+4). Una svolta che avvicina il concorso alla modalità in vigore per le scommesse sportive più in voga attualmente. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: azzeccare la mitica combinazione di ‘1X2’.