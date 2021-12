Diretta Napoli-Spezia | Formazioni ufficiali e cronaca

Siamo arrivati all’ultima giornata del girone d’andata di Serie A e Calciomercato.it seguirà in tempo reale anche Napoli-Spezia

Reduce dalla preziosa vittoria in casa del Milan, il Napoli chiude il girone d’andata di Serie A ospitando lo Spezia. Senza capitan Insigne, Luciano Spalletti ritrova nella lista dei convocati Mario Rui e cerca i tre punti per andare al giro di boa a quota 42 punti. Tiago Motta, dal canto suo, cerca l’impresa per mettersi al riparo da brutte sorprese prima delle feste natalizie. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Napoli-Spezia

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens. All. Spalletti

SPAL (4-4-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: