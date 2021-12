DIRETTA Serie A, Genoa-Atalanta | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Shevchenko e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta fa visita al Genoa in una gara molto delicata valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata.

Da un lato i nerazzurri del grande ex Gasperini vogliono continuare lo strepitoso cammino in trasferta fatto finora di otto vittorie e un pareggio per rialzare la testa dopo la sconfitta contro la Roma e restare in corsa per lo scudetto. Dall’altro i rossoblu di Shevchenko hanno bisogno di un risultato pieno per interrompere la striscia di quattro ko di fila e uscire dalla zona caldissima. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Destro, Pandev. All. Shevchenko

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Palomino, Demiral; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA: Inter punti 43, Milan 39, Napoli 39, Atalanta 37, Roma 31, Fiorentina 31, Juventus 31, Lazio 28, Empoli 27, Torino 25, Sassuolo 24, Bologna 24, Verona 23, Udinese 20, Sampdoria 19, Venezia 17, Spezia 13, Genoa 10, Cagliari 10, Salernitana 8.