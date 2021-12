Da intoccabili a sostituibili | Luis Alberto e Milinkovic-Savic sogni di mercato

Non è scattato il feeling tra Sarri e due stelle come Luis Alberto e Milinkovic-Savic: quanto mercato per i due big della Lazio

Da anni si sente il ritornello per cui i biancocelesti abbiano il miglior centrocampo della Serie A e questo grazie, soprattutto, a due giocatori: Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic.

Due vere stelle, capaci di segnare e fare assist contro qualsiasi avversario ed in qualsiasi momento della gara. Eppure, adesso, sono stati messi in discussione in casa Lazio. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, Nando Orsi ha spiegato: “Basic è l’Allan della Lazio per Sarri e quindi non ci rinuncerà più, questo vuol dire che uno tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic starà fuori”.

Motivi tattici, ma anche legati ad un feeling mai nato tra i due centrocampisti e l’ex allenatore di Napoli e Juventus. Al riguardo, sempre agli stessi microfoni, il giornalista Furio Focolari ha rincarato la dose: “Nella formazione titolare della Lazio Luis Alberto non c’è e mi stupisce che ci sia ancora Milinkovic-Savic, ma c’è per mancanza di alternative. La società ha scelto di sposare la linea dell’allenatore e di sacrificare dei giocatori per Sarri”. Per i due centrocampisti c’è la fila sul mercato: analizziamo la situazione.

Lazio, Luis Alberto e Milinkovic-Savic possono salutare | Gli scenari di mercato

Oltre a non essere più intoccabili in campo, Luis Alberto e Milinkovic-Savic possono anche partire se dovesse arrivare l’offerta giusta alla Lazio: non solo a giugno, attenzione anche al mercato di gennaio. Diversi club italiani sono interessati ai due centrocampisti, con Juventus e Inter sul serbo ed il Milan che si aggiunge alle altre due per lo spagnolo. Riuscire a portare via le due stelle dalla Capitale nel mercato di gennaio, però, potrebbe essere una missione ai limiti del possibile.

Trattare con Claudio Lotito, infatti, potrebbe essere considerato uno dei gironi dell’inferno dantesco e anche questa volta non farà differenza. Le richieste del patron biancoceleste sembrano essere studiate per spaventare ogni club interessato: 50 milioni per Luis Alberto e 80 milioni per Milinkovic-Savic. Questo per quanto riguarda gennaio, mentre per giugno la situazione potrebbe mutare radicalmente. Difficile quindi vedere un trasferimento a stagione in corso per i due giocatori della Lazio, salvo l’arrivo di un grande club estero come il PSG, mentre in estate l’addio appare quasi inevitabile.