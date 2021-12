Pagelle e tabellino di Milan-Napoli, match valido per la diciottesima giornata di Serie A

Il Napoli la sblocca subito, al quarto del primo tempo, su azione di corner. E’ bravo Elmas ad anticipare tutti e battere di testa Mike Maignan. Nella prima frazione di gioco il Milan ci prova ma senza successo.

Nel secondo tempo, i rossoneri hanno delle buone occasioni, soprattutto con Ibra, che spreca più volte. Trovano anche il gol del pari con Kessie ma l’arbitro annulla per un fuorigioco di Giroud. Finisce così con la vittoria del Napoli.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6 – Nessun intervento degno di nota per il francese, che non può nulla in occasione del gol preso.

Florenzi 6 – E’ buona la prova dell’azzurro, che finché ne ha spinge, mettendo al centro ottimi cross. Dall’86’ Kalulu s.v.

Tomori 6,5 – Dietro non sbaglia un intervento. Prova a suonare la scossa lanciandosi in avanti.

Romagnoli 6,5 – Il capitano è autore di un’ottima prova, con anticipi sempre puliti. Resta lucido fino alla fine.

Ballo-Toure 5 – Ancora parecchi errori nelle letture difensive. Mette in mezzo solo un buon cross e nulla più

Kessie 4,5 – Impossibile che il centrocampista visto stasera sia lo stesso di quello ammirato lo scorso anno. Si mostra con la testa altrove. E’ superficiale nelle giocate, sbagliando davvero tutto. Mette a segno il gol del pareggio ma Massa annulla per fuorigioco di Giroud

Tonali 5 – Ha la grande colpa di perdersi Elmas in occasione del gol che sblocca il match. Poi è il centrocampista che si prende maggiori responsabilità. Dal 77′ Bennacer s.v.

Messias 5,5 – Ha il merito di restare in partita fino alla fine. Stasera però le sue giocate spesso mancano della qualità giusta, come in occasione del passaggio che avrebbe potuto mandare in porta Ibrahimovic. Dal 77′ Castillejo s.v.

Brahim Diaz 4,5 – Purtroppo per il Milan ci mostra ancora una volta l’ultima versione di Diaz, quella post Covid-19. Fatica a prender per mano la squadra, sparendo spesso dal campo. Dal 62′ Giroud 6 – Entra col piglio giusto. Di testa le prende tutte.

Krunic 5 – Non chiedetegli dribbling e di saltare l’uomo. Il bosniaco prova a dare una mano al Milan con le proprie caratteristiche. Mette in campo tutto quello che ha ma con il Napoli non può bastare. Sbaglia pure qualche passaggio di troppo. Dal 62′ Saelemaekers 6 – Qualche buona iniziativa per il belga.

Ibrahimović 4,5 – Non partecipa alla manovra offensiva. Si isola spesso, prova a giocare di sponda. Ha la palla buona, nel primo tempo ma il suo colpo di testa termina fuori di poco. Nel secondo un pallone schizza sui suoi piedi ma non ne approfitta come avrebbe dovuto. Nel finale sembra perdere un po’ di lucidità, che non permette l’assalto finale.

All. Pioli 5,5 – Il suo Milan continua a faticare. Le assenze non lo aiutano ma contro questo Napoli si poteva fare di più. Soprattutto nei minuti iniziali del match.

NAPOLI

Ospina 6 – E’ impegnato soprattutto nelle uscite alte. Gli attaccanti del Milan non lo chiamano in causa per altri interventi. Lo fa solo Ibra ma è attento.

Malcuit 6,5 – E’ una spina al fianco costante per il Milan. Scende con i tempi giusti sulla fascia destra, trovando un’ottima intesa con i compagni. Con Ballo Toure ha vita facile.

Rrhamani 7 – Rispetto al compagno è impegnato soprattutto nella ripresa. I suoi interventi sono sempre puliti.

Juan Jesus 7 – Partita praticamente perfetta per il centrale brasiliano che sostituisce alla grande Koulibaly. Domina in area di rigore con anticipi sempre perfetti.

Di Lorenzo 5,5 – Sulla sinistra non è il solito Di Lorenzo. Attacca poco ma è bravo a contenere Messias.

Anguissa 6,5 – Stasera bada più al sodo, risultando ugualmente efficace. Con lui in campo è tutta un’altra storia per il Napoli.

Demme 5,5 – E’ meno preciso del solito. Ci mette tanta grinta ma sbaglia qualche pallone di troppo in fase di impostazione. Dal 52′ Lobotka 6 – E’ più impegnato a dare una mano dietro che a costruire

Lozano 6 – Funziona l’intesa con Malcuit. Entra spesso dentro al campo, creando problemi al Milan. Dal 76′ Politano s.v.

Zielinski 6,5 – Non è lo Zielinski di sempre. Va spesso al piccolo trotto ma dai suoi piedi nascono sempre giocate di qualità. Dal 77′ Ounas s.v.

Elmas 7 – Ha il merito di sbloccare il match, anticipando Tonali su azione di corner. Come Lozano si rende maggiormente pericoloso quando prova ad accentrarsi. Dà una mano anche dietro.

Petagna 5,5 – E’ bravo a fare il lavoro sporco, a lottare con i difensori rossoneri ma non ha l’istinto del bomber. Dal 77′ Mertens s.v.

All. Spalletti 7 – Troppe assenze per vedere un Napoli spettacolare. Contavano i tre punti e il Napoli è riuscito ad uscire da San Siro con una vittoria.

Massa 5 – Gestione dei cartellini davvero discutibile. Nel primo tempo ne mancano almeno un paio. La decisione di annullare il gol a Kessie farà discutere non poco.

TABELLINO

MILAN-NAPOLI 0-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Messias, Díaz, Krunić; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Saelemaekers; Giroud, Maldini. All.: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrhamani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zieliński, Elmas; Petagna. A disp.: Meret, Marfella; Ghoulam, Zanoli; Lobotka; Ounas, Mertens, Politano. All.: Spalletti.

GOL: 5′ Elmas (N)

AMMMONITI: 32′ Di Lorenzo (N), 66′ Malcuit (N)

ESPULSI:

Arbitro: Massa di Imperia.