Milan-Napoli, polemica VAR nel finale: che cosa è successo

Polemica nel finale di Milan-Napoli per il gol annullato a Franck Kessie che avrebbe regalato il pareggio ai rossoneri: ricostruiamo l’accaduto

Milan-Napoli si è conclusa con la vittoria degli azzurri a San Siro per mano della rete di Elmas. Nel finale però i rossoneri avevano trovato il pareggio con l’acuto di Kessie, gol poi annullato per un fuorigioco da terra di Olivier Giroud che ha suscitato diverse polemiche dalla sponda rossonera. Il centravanti francese infatti, dopo un contrasto aereo, è caduto a terra e non ha toccato il pallone durante l’azione della rete, ma, secondo la valutazione arbitrale, è stato influente nella giocata di Juan Jesus, anch’egli a terra dopo lo scontro di testa.

Milan-Napoli, Marelli commenta l’episodio

In merito ha parlato anche Luca Marelli, ex arbitro, che ha commentato l’episodio paragonandolo a quello di ieri di Palomino nella sfida contro la Roma: “Per quanto riguarda l’on field review è corretto, poi rimane aperto il dibattito su questo episodio. Non è un contrasto creato dal giocatore, ma è dato dal fatto che Giroud non può muoversi essendo per terra. La differenza fondamentale è che il francese è a terra e non vedo un movimento per cercare di contrastare quello di Juan Jesus. Palomino invece era in piedi e creava il contatto, quello di Giroud nasce da un contrasto aereo. La decisione presumibilmente può essere simile, secondo me rimane aperto il dibattito sull’episodio di oggi”.