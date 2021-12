Milan-Napoli, i convocati UFFICIALI | La scelta di Pioli su Theo Hernandez

Questa sera è in programma il big match tra Milan e Napoli: i convocati ufficiali di Stefano Pioli e la scelta su Theo Hernandez

Il 18esimo turno di Serie A vede come main event la sfida di ‘San Siro’ tra Milan e Napoli: uno scontro diretto per dare la caccia all’Inter.

I rossoneri non vogliono perdere troppa strada dai cugini nerazzurri, sempre più lanciati in verso lo scudetto, ma anche gli uomini di Spalletti non vogliono mettere la parola fine sui sogni di gloria. Entrambe le squadre, però, arrivano alla super sfida con tante assenze e diversi problemi: stamattina Stefano Pioli ha diramato la lista di convocati ufficiale dei rossoneri. Buone notizie per i tifosi del Milan, questa sera ci sarà Theo Hernandez: niente da fare, invece, per Ante Rebic.

Milan-Napoli, i convocati di Stefano Pioli

PORTIERI: Maignan, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Giroud, Ibrahimović, Maldini