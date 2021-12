Fra sfottò e polemiche da parte dei tifosi del Milan il tema è quello legato alla prestazione di Brahim Diaz, trequartista rossonero che ha preso il posto di Calhanoglu

Il Milan di Stefano Pioli ha avuto qualche problema dal punto di vista offensivo contro il Napoli di Luciano Spalletti. Molti giocatori rossoneri hanno disputato una prestazione decisamente opaca, uno su tutti Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo, confermato dai rossoneri nell’ultima finestra estiva di calciomercato, ha preso il posto di Hakan Calhanoglu che, a parametro zero, si è trasferito ai rivali dell’Inter di Simone Inzaghi e, in questo periodo, sta brillando tanto da aver ricevuto il titolo di giocatore del mese di novembre nel campionato italiano di Serie A.

Milan-Napoli, prestazione opaca per Brahim Diaz

Molti tifosi si sono scatenati su Twitter, un po’ per sfottò un po’ per criticare il numero 10 della loro squadra. In questa stagione infatti, dopo un inizio sfavillante, Brahim Diaz non sta dando grande continuità alle sue prestazioni. I numeri del giocatore ex Real Madrid parlano chiaro: 13 presenze in Serie A con tre gol messi a segno e tre. Numeri totalmente differenti rispetto a quelli del suo predecessore turco con addirittura sei reti segnate e ben otto assist regalati ai compagni di squadra nerazzurri.

ECCO ALCUNI TWEET

Geniale la mossa di puntare tutto su Brahim Diaz lasciando andar via Cialda croccante, Geniale. — 𝐒𝐢𝐫 (@Gianlu_Sir) December 19, 2021

Per fortuna che Brahim Diaz era meglio di Calha, chissà se era peggio…#MilanNapoli — FC Inda (@inda_fc) December 19, 2021

Mi trattengo da commentare brahim diaz. Dico solo che si leggeva in giro che era un upgrade della cialda croccante turca — aerdnA Beanie (@AnStorti) December 19, 2021

Brahim #Diaz è proprio scomparso da settimane, non c'è più #MilanNapoli — V (@Joker4798) December 19, 2021

Ultimo periodo di Brahim Diaz inversamente proporzionale al suo inizio di stagione. Stasera nuovamente molto male. #MilanNapoli — Gabriele Gatti (@GabrieleCats) December 19, 2021

è bene ricordare che ai milanisti non interessa l'addio di hakan calhanoglu perché tanto è scoppiata la qualità di brahim diaz — g🌻 (@goyourownwayx) December 19, 2021