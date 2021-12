DIRETTA Serie A, Torino-Verona | Le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e il Verona di Tudor in tempo reale

Il Torino affronta il Verona in una gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di andata, tra due squadre eliminate dalla Coppa Italia.

I granata di Juric vogliono dare seguito al successo casalingo di una settimana fa contro il Bologna per operare il sorpasso in classifica proprio sui veneti. Anche i gialloblu di Tudor puntano ad ottenere l’intera posta dopo il ko contro l’Atalanta per portarsi a ridosso delle posizioni che valgono le coppe europee. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria. All. Juric

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Ilici, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

CLASSIFICA: Inter punti 43, Milan* 39, Atalanta 37, Napoli* 36, Roma, Juventus e Fiorentina 31, Lazio 28, Empoli 27, Bologna e Sassuolo 24, Verona* 23, Torino* 22, Udinese 20, Sampdoria* 18, Venezia* 16, Spezia 13, Genoa e Cagliari 10, Salernitana 8

*una gara in meno