DIRETTA Serie A, Atalanta-Roma | Segui la cronaca LIVE

Si apre il sabato della diciottesima giornata del campionato di Serie A con l’interessante sfida tra l’Atalanta e la Roma

È tempo di tornare in campo per la diciottesima giornata del campionato di Serie A per Atalanta e Roma. Le due squadre si sfidano per la prima delle tre partite in programma questo sabato.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, terza forza del campionato con 37 punti, sono reduci dalla vittoria, la sesta consecutiva, ottenuta sul campo del Verona nel turno precedente. Per i giallorossi di José Mourinho, tre punti conquistati ai danni dello Spezia di Thiago Motta e sesto posto in classifica con 28 punti, gli stessi della Juventus di Massimiliano Allegri. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-ROMA

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Pezzella; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Veretout, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 43*, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus, Roma e Lazio* 28, Empoli 26, Bologna 24, Verona e Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa* e Cagliari 10, Salernitana 8*.

*Una partita in più