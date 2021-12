La Juve vince, ma Allegri resta nel mirino: “Gioca come una provinciale”

Allegri resta bersaglio su Twitter nonostante il ritorno alla vittoria della Juventus in casa del Bologna di Mihajlovic

La Juventus torna a vincere in casa del Bologna e, grazie alla vittoria netta della Roma in casa dell’Atalanta, accorcia momentaneamente a cinque i punti il distacco dalla zona Champions.

Nonostante il successo, arrivato con le reti di Morata e Cuadrado (decisiva però la deviazione di Hickey), Massimiliano Allegri resta nel mirino di molti tifosi bianconeri (qualcuno invoca addirittura l’esonero) per via del gioco espresso dalla squadra al ‘Dall’Ara’. Ecco alcuni tweet ‘contro’ il tecnico bianconero:

Io fossi in Allegri mi vergognerei a morte a presentare sempre una prestazione del genere. Lui ride, non so come faccia. Cioè può darla a bere a tifosi e giornalisti ma i suoi colleghi capiscono.

