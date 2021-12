DIRETTA Salernitana-Inter, formazioni ufficiali e live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Salernitana-Inter, anticipo della diciottesima giornata di Serie A

Dopo aver conquistato la vetta della classifica in solitaria grazie alla vittoria sul Cagliari, l’Inter non ha alcuna intenzione di scendere dal trono e cerca ulteriori tre punti questa sera in casa della Salernitana. Una sfida non certo proibitiva, che arriva in una giornata, la diciottesima, che prevede lo scontro diretto Milan-Napoli e che potrebbe rivelarsi foriera di ottimi presagi in ottica futura. Eliminato anche dalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro il Genoa, Colantuono ha bisogno di un’impresa per cercare di dare un senso a questa stagione. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita.

Formazioni ufficiali Salernitana-Inter

Salernitana (3-5-2): Fiorillo; Bogdan, Gyomber, Gagliolo; Delli Carri, Obi, Coulibaly, Kastanos, Ranieri; Ribery, Simy. Allenatore: Colantuono.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 40, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus, Roma e Lazio* 28, Empoli 26, Bologna 24, Verona e Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa* e Cagliari 10, Salernitana 8.

*Una partita in più