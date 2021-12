VIDEO CM.IT | Asse Inter-Barcellona: Sanchez può tornare con lo scambio

L’addio di Alexis Sanchez all’Inter torna d’attualità, soprattutto con un possibile scambio sull’asse Barcellona: la situazione nel servizio di CMIT

L’Inter non ha particolari velleità di operare sul calciomercato di gennaio, questo sembra chiaro come lo è anche per la maggior parte delle società italiane e non solo. I nerazzurri non hanno grandi risorse, ma soprattutto la squadra non ha evidenziato particolari lacune e la situazione di classifica consente una buona serenità nelle riflessioni del club.

Marotta, però, da buon ‘lupo di mare’, è pronto in ogni caso a cogliere occasioni che facciano al caso dell’Inter e ovviamente del mister Simone Inzaghi. In particolare la questione attacco, dove Alexis Sanchez non disdegnerebbe una cessione per avere più chances di essere protagonista.

VIDEO, Sanchez-De Jong: lo scenario tra Inter e Barcellona

In questo senso le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna hanno aperto addirittura al clamoroso ritorno al Barcellona, come sostituto di Sergio Aguero che ieri ha annunciato il prematuro ritiro a causa dei problemi cardiaci. Non solo, perché la trattativa potrebbe coinvolgere anche un altro calciatore, ovvero Luuk De Jong. Nel servizio di CMIT vi raccontiamo la situazione tra le società e i possibili sviluppi.