Uruguay, UFFICIALE: nominato l’erede di Tabarez in panchina

Dopo la fine dell’era Tabarez, l’Uruguay ha nominato ufficialmente il prossimo commissario tecnico: ecco chi sarà l’erede del Maestro

È stata una storia bellissima quella tra l’Uruguay e Oscar Washington Tabarez, successi e sogni tirati fino ai limiti del possibile: l’addio con il ‘Maestro’ ormai era inevitabile però.

Nella giornata di oggi la federazione uruguaiana ha informato tramite un comunicato ufficiale chi sarà l’erede del grande Tabarez. La panchina della ‘Celeste’ è stata affidata a Diego Alonso. L’ex attaccante è stato il primo allenatore della storia dell’Inter Miami e ora raccoglie l’eredità del ‘Maestro’, con l’obiettivo di portare ancora in alto una delle nazionali più vincenti al mondo. In Uruguay il calcio è una religione ed il Commissario Tecnico è una sorta di sacerdote: un onere e un onore a cui Diego Alonso dovrà dimostrare di essere all’altezza. I talenti, anche in questo caso, non mancano nella rosa della ‘Celeste’.