Diretta Sassuolo-Lazio | Formazioni ufficiali e cronaca

Sassuolo-Lazio è uno dei due posticipi delle 18 della diciassettesima giornata di Serie A: Calciomercato.it lo seguirà in tempo reale

Reduce dallo scialbo 0-0 contro il Galatasaray, la Lazio cerca la seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo il successo in casa della Samp. Alle 18, la squadra allenata da Maurizio Sarri affronterà il Sassuolo senza lo squalificato Milinkovic-Savic. Imbattuti da quattro giornate, i ragazzi di Dionisi proveranno a far male ad un’altra big, dopo aver battuto Jiuventus e Milan e aver costretto al pareggio il Napoli. Calciomercato.it seguirà la sfida del Mapei Stadium in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi.

Lazio (4-3-3): Strakosha: Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Akpa Akpro, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

CLASSIFICA SERIE A:

Milan 39 punti; Inter* e Atalanta 37; Napoli* 36; Fiorentina 30; Juventus 28; Roma* e Lazio* 25; Bologna* 24; Verona ed Empoli* 23; Torino 22; Sassuolo* 20; Sampdoria 18; Udinese 17; Venezia 16; Spezia* 12; Cagliari* e Genoa 10; Salernitana 8.

* Una partita in meno