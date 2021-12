DIRETTA Inter-Cagliari | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter-Cagliari, posticipo domenicale della diciassettesima giornata di Serie A

Sfruttare il passo falso del Milan in casa dell’Udinese e prendersi la vetta della classifica in solitaria. Con questa missione, l’Inter scende in campo questa sera nel posticipo domenicale della diciassettesima giornata di Serie A. Handanovic e compagni ospiteranno il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri. Dopo le fatiche di Champions League, Simone Inzaghi si affiderà ai soliti noti per andare a caccia di tre punti fondamentali. I rossoblu, dal canto loro, dopo quattro pareggi, sperano nel quinto risultato utile consecutivo, ma hanno bisogno di una vera e propria impresa. Tra Coppa e campionato, infatti, nelle ultime cinque trasferte al Meazza, i sardi hanno collezionato 4 sconfitte e un pareggio, segnando due gol e subendone dodici. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Milan 39 punti; Inter* e Atalanta 37; Napoli 36; Fiorentina 30; Juventus 28; Empoli 26; Roma* e Lazio 25; Bologna* 24; Verona e Sassuolo 23; Torino 22; Sampdoria 18; Udinese 17; Venezia 16; Spezia* 12; Cagliari* e Genoa 10; Salernitana 8.

* Una partita in meno