Serie A, Udinese-Milan 1-1: Ibrahimovic riacciuffa Beto

Sorpresa alla Dacia Arena: il Milan incappa in una serata difficile contro l’Udinese, Ibrahimovic nel recupero regala il pareggio

Altra sorpresa negli anticipi del sabato della diciassettesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio della Juventus contro il Venezia, arriva quello del Milan sul campo dell’Udinese (1-1). I rossoneri mostrano di non aver smaltito le scorie della Champions League, con l’eliminazione che pesa sulle gambe e la testa della formazione di Pioli.

I friulani, invece, dopo l’esonero di Gotti, regalano un debutto positivo a Cioffi. E’ Beto, accostato anche al Milan per il futuro, a sbloccare il match con un gol al 17′ del primo tempo. Una rete che premia un buon inizio partita dei padroni di casa che già in precedenza avevano sfiorato la rete con lo stesso Beto. I rossoneri, che ora rischiano di essere sorpassati in classifica dall’Inter, si affidano a Ibrahimovic che manda in gol Theo Hernandez, ma in posizione di fuorigioco.

Udinese-Milan, Beto-Ibrahimovic: pari alla Dacia Arena

Nella ripresa Pioli lancia nella mischia anche Junior Messias: l’ex Crotone non fa male, la porta di Silvestri sembra stregata. Il finale è caratterizzato dall’assalto rossonero alla ricerca almeno del pareggio con Beto che va vicino alla doppietta personale. In pieno recupero ci pensa Ibrahimovic a segnare il gol del pareggio. Poi grande tensione con Success che ostacola i rinvio di Maignan: scintille in campo con il calciatore friulano che viene espulso.

UDINESE-MILAN 1-1: 17′ Beto (U), 92′ Ibrahimovic (M)

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 39 punti; Inter 37; Napoli 36; Atalanta 34; Fiorentina* 30; Juventus* 28; Roma e Lazio 25; Bologna 24; Verona ed Empoli 23; Sassuolo 20; Torino 19; Sampdoria 18*; Udinese* 17; Venezia* 16; Spezia 12; Cagliari e Genoa 10*; Salernitana* 8

* Una partita in più