DIRETTA Serie A, Udinese-Milan 1-0 | Beto! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra l’Udinese di Cioffi e il Milan di Pioli in tempo reale

Il Milan fa visita all’Udinese nell’ultimo anticipo del sabato valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

Da un lato i rossoneri di Pioli vanno a caccia di una vittoria che sarebbe importantissima sia per la classifica, per restare in testa e mettere pressione su Napoli e Inter, sia per il morale dopo l’eliminazione dalla Champions League. Dall’altro i bianconeri, affidati per ora a Cioffi dopo l’esonero di Gotti, sognano il colpaccio per non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Udinese-Milan

UDINESE (4-4-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Udogie, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Beto, Deulofeu. All. Cioffi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: Stefano Pioli.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 38 punti; Inter 37; Napoli 36; Atalanta 34; Fiorentina* 30; Juventus* 28; Roma e Lazio 25; Bologna 24; Verona ed Empoli 23; Sassuolo 20; Torino 19; Sampdoria 18*; Udinese e Venezia* 16; Spezia 12; Cagliari e Genoa 10*; Salernitana* 8

* Una partita in più