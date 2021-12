Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha commentato la vittoria contro il Genoa in occasione del Derby della Lanterna: le sue parole ai microfoni di DAZN

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ nell’immediato post partita della sfida fra Genoa e Sampdoria, Roberto D’Aversa, allenatore della squadra blucerchiata, ha commentato gli aspetti tecnici della gara del Ferraris: “E’ una vittoria importantissima per come è arrivata e in una gara così sentita per tutte le parti in campo. Per 60 minuti abbiamo fatto una prestazione di grandissimo spessore che ci ha portato a una vittoria che va condivisa con tutti, dal presidente Massimo Ferrero fino a tutti i nostri tifosi che ci hanno accompagnato fino allo stadio. Tante volte i risultati non sono stati molto positivi, ma stasera sì e domani si parlerà di calcio e non di altro”.

Genoa-Sampdoria, “infortunio” per D’Aversa

D’Aversa ha anche parlato delle sue condizioni fisiche: “Per esultare sotto la curva mi sono anche stirato, ma sono davvero tanto felice. Era un periodo che tutto andava storto, ma stasera finalmente vediamo una luce blucerchiata, ma dobbiamo continuare su questa strada anche in futuro”.

Tre punti pesanti per Roberto D’Aversa e per la sua Sampdoria che ora si lancia a 18 punti in classifica nel campionato italiano di Serie A allontanandosi ancora di più dalla zona calda, nella quale resta il Genoa.